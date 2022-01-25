أمن الجيزة يكشف كواليس فيديو طرد سكان عقار بولاق بالقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حقيقة فيديو متداول بعنوان "التعدى على أصحاب العقار بالقوة الجبرية".

إدارة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان (التعدى على أصحاب العقار بالقوة الجبرية).

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وتوصلت تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى أن حقيقة الواقعة تعود إلى العام الماضي وتتمثل فى تأمين قوة أمنية تنفيذ قرار إزالة لأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

حسب التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد أمين حاول بعض قاطنى العقار إعاقة التنفيذ إلا أن قوات الشرطة احتوتهم دون تداعيات.