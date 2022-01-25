ضبط 110 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 110 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالمنيا.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام - الأمن المركزي) بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن المنيا نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وقيامه بإدارة بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بنى مزار مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمزرعة خاصته كائنة بالظهير الصحراوي بدائرة المركز وبحوزته 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و100 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.