أمطار رعدية وحبات برد.. الأرصاد تعلن تفاصيل أبرد أيام الشتاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، يتوقع الخبراء هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من ( السلوم - مطروح - إسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - العريش) قد يصاحبها حبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الغربية - الشرقية - المنوفية) ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وتكون حالة البحرالمتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبه، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الأربعاء هو أبرد يوم حتى الآن منذ بدء الشتاء، والذي يشهد ذروة انخفاض في درجات الحرارة متابعة:" لسن لسه فصل الشتاء هينتهي يوم 20 مارس المقبل، ومن الوارد يحصل انخفاض في الحرارة".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 12 6

الإسكندرية 13 9

وادي النطرون 12 8

طنطا 13 7

شبين الكوم 13 7

دمنهور 12 7

بلطيم 14 8

مطروح 12 7

السلوم 11 8

سيوة 12 3

بورسعيد 13 7

دمياط 13 8

الزقازيق 12 7

المنصورة 12 7

الإسماعيلية 13 7

السويس 13 7

العريش 12 7

رفح 11 7

رأس سدر 14 7

نخل 12 1

نويبع 17 11

طابا 14 10

كاترين 05 3-

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 12

الغردقة 18 12

مرسى علم 19 10

الفيوم 14 4

بني سويف 13 4

المنيا 14 3

أسيوط 14 3

سوهاج 15 4

قنا 18 5

الأقصر 18 6

أسوان 18 7

إدفو 19 7

أبوسمبل 18 8

الوادي الجديد 18 5

شلاتين 21 10

أبو رماد 21 10

حلايب 20 11

رأس حدربة 21 10

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