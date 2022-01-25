إحالة نائب الشيوخ المفصول من مستقبل وطن للجنة القيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن هيئة مكتب المجلس قررت إحالة النائب مصطفى محمد سالمان إلى لجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع تمثل خروجًا عن القانون.

وأضاف عتمان في بيان اليوم، إن الإحالة يأتي إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وأكد مجلس الشيوخ رفضه التام لأية تجاوزات تَصدر عن أي من أعضائه تُمثل خروجاً عن القانون أو إنتهاكاً لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى، وعدم التوانى نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحياً داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات آنفة الذكر.

تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرارًا من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائياً من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لإرتكابه وقائع تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر.

ومن المُنتظر أن تَعقد لجنة القيم اجتماعها لسماع أقوال النائب المذكور فيما نُسب إليه وإتخاذ ما يلزم حياله.

كان حزب مستقبل وطن، قرر فصل النائب مصطفى محمد سليمان حسن عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط نهائيا من عضوية الحزب؛ بسبب تعديه بالضرب على إحدى السيدات.

وكلف الحزب، الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم تجاهه.

وأكد الحزب، أن اتخاذه لتلك القرارت الفورية والعائلة تجاه النائب جاء في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجا عن المألوف في أوساط المجتمع المصري وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر وذلك لقيامه بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها مما يعد خروجا عن السلوك الإنساني القويم والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.