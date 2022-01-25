تقلبات سريعة وحادة.. الأرصاد: أمطار وحبات برد على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود تقلبات جوية سريعة وحادة تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد؛ بحيث يبدأ تتساقط الأمطار على السلوم من الساعات الأولى ليوم الأربعاء.

وأشارت الهيئة في بيان عبر فيسوك، إلى هذه التقلبات تتقدم تدريجيًا لتشمل الساحل بأكمله، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها تساقط لحبات البرد؛ ثم تصل إلى الدلتا تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة وتمتد إلى القاهرة أقل حدة؛ وفرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد قائمة تكون خفيفة الشدة.

ولفتت الهيئة إلى تساقط الثلوج على مرتفعات كاترين وجبال البحر الأحمر، حيث يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح الذي يصل 45 كم /س.