استمرار التخفيضات والإعفاءات.. قرارات جديدة للمجلس الأعلى للآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في اجتماع المجلس اليوم بمقر الوزارة في الزمالك الموضوعات المتعلقة ببعض الافتتاحات الوشيكة لعدد من مشروعات الآثار مثل قصر محمد على بشبرا، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية بما يعمل على دعم التعاون المتبادل بين البلدين في مجالي الآثار والمتاحف، وإثراء العمل الأثري والترميم.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة، على عدة موضوعات من بينها معاملة زائري جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية المفتوحة للزيارة، من الأفارقة معاملة الزائرين المصريين من حيث أسعار تذاكر دخول، وذلك خلال عام ٢٠٢٢.

وقرر المجلس استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة، بنسبة ٥٠٪ لشهري فبراير ومارس ٢٠٢٢، وكذلك منح رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي سيتم افتتاح فعالياته غدا الأربعاء الموافق ٢٦ يناير وحتى ٧ فبراير، تخفيض بقيمة ٥٠٪ على جميع إصدارات المجلس من كتب ونشرات، وذلك خلال طوال فترة المعرض.