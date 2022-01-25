مدبولى يؤكد تقدير مصر لمواقف البرلمان العربي المساندة لقضايا الأمة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد غايات

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وأعرب مدبولي عن تقدير مصر لمواقف البرلمان العربي المساندة لقضايا الأمة العربية، وعلى مواقفه الداعمة لمصر وقضاياها المحورية بشكل خاص، لاسيما تلك التي تتعلق بالأمن القومي المصري.

كما أعرب عن تقدير مصر لاختيار القاهرة مقراً مؤقتاً للبرلمان العربي، مؤكداً إيمان مصر بدوره الفاعل ومواقفه الثابتة في صون مصالح الدول العربية، والدفاع عن قضاياها فى المحافل الدولية.

وأكد رئيس الوزراء على اعتزازنا بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي تحت قيادة عادل العسومى كمنصة للحوار والديمقراطية، مؤكداً دعم مصر لجهود البرلمان العربي لتحقيق الأهداف المنوطة به، والتطلع لبحث آفاق تدعيم التعاون معه لخدمة القضايا العربية المشتركة.

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بنشاط رئيس البرلمان العربي خلال الأشهر الأخيرة، والمتمثل في إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات بهدف تنشيط وتوسيع مجالات عمل البرلمان العربي، معرباً عن تقدير الحكومة المصرية لمنح البرلمان العربي وسام القائد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول الذين قدموا خدمات جليلة للأمة العربية.

من جانبه، قدم عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشكر إلى مصر قيادة وحكومةً وشعباً على استضافة مقر البرلمان، وعلى جهودها المتواصلة في دعمه، لافتاً في هذا الصدد إلى لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصف نتائج هذا اللقاء والقضايا التى تم مناقشتها بأنها تمثل خارطة طريق لعمله، مضيفاً أن الرئيس السيسي طرح وناقش معه العديد من المبادرات لتعزيز دور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية.

واستطرد قائلاً: إن البرلمان العربي يعول على القيادات العربية الحكيمة مثل الرئيس السيسي لدعم القضايا العربية وتحقيق الاصطفاف العربي أمام التحديات والأخطار التي تهدده، وأنه آن الأوان لتعزيز الثقة بقدراتنا ومقدراتنا للدفاع عن المصالح العربية بأيد عربية.

واستعرض عادل العسومي جهود البرلمان العربي وأنشطته المختلفة، لا سيما فى مجال تعزيز علاقاته بالكيانات الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفي مدبولي استعداد مصر الكامل لتقديم كافة سبل الدعم الممكن للبرلمان العربي لتعزيز دوره في خدمة القضايا العربية.