غلق باب توثيق العقود وتسجيل شركات السياحة على بوابة العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، غلق باب تلقي طلبات الإدارة العامة للسياحة الدينية والخاصة بـ(تفعيل المشرفين – استعارة المشرفين – بين الشركات التي يملكها شخص واحد – إنهاء المواقف القانونية للشركات بالوزارة – الشراكة في عقود الوكالة للشركات التي يملكها شخص واحد) اليوم الثلاثاء.

وأفادت الوزارة في خطاب موجه إلى غرفة شركات السياحة للتعميم على الشركات، بغلق باب تسجيل وتفعيل الشركات السياحية لأول مرة على البوابة المصرية للعمرة اليوم الثلاثاء 25 يناير.

وأفاد الخطاب: بغلق باب تقديم طلبات الشركات السياحية لتنفيذ برنامج رحلة العمرة 5 نجوم قوامها لا يتجاوز عدد 5 مواطنين تجمعهم صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية مؤيدة بالمستندات، وذلك لمرة واحدة خلال موسم العمرة الحالي 1443 هجرية.

وفي سياق متصل، انتهت شركات السياحة المصرية، من اعتماد وتوثيق عقود العمرة الوكلاء السعوديين، اليوم الثلاثاء 25 يناير، وذلك استعداداً لبدء أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية مطلع فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ناقش مؤخرا، مع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير لشؤون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم ١٤٤٣هجرية بداية من شهر رجب من العام الهجري الحالي..

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، كانت أعلنت الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، ونصت على أن يسمح للشركات السياحية الراغبة في تنظيم رحلات العمرة بتوثيق عقود الوكالة في الفترة ما بين 1 يناير الجاري وحتى 25 يناير.