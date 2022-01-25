"زراعة النواب" توصي بإدراج 3 مشروعات تغطيات ترع بمركز بلقاس ضمن "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، بشأن عدم تنفيذ عدد من مشروعات التغطية للمجاري المائية بدائرة بلقاس وبسنديلة رغم وجود اتفاق مسبق مع الجهات المعنية بشأن تغطيتها.

وانتقد النائب وحيد قرقر خلال استعراضه طلب الإحاطة، تأخر تنفيذ عدد من مشروعات تغطية المجارى المائية بالدائرة منها الجنابية اليمني لبحر بسنديلة حتى قرية الغنامة و استكمال تغطية ترعة البشوات والجنابية اليمني لبحر حفير شهاب الدين.

وأكد "قرقر"، على أهمية سرعة تنفيذ تلك المشروعات نظرًا لأنها تتعلق بمحاور مرورية هامة، وتقع داخل الكتلة السكنية، ما يمكن الاستفادة منها في إقامة مشروعات أخرى هامة للمواطنين.

وأشار إلى عدم التزام وزارة الري بتنفيذ مشروعات التغطية، رغم وجود مخاطبات صادرة من وزارة التخطيط منذ عام 2018 بتوفير الاعتمادات اللازمة لها، بالإضافة إلي وجود خطابات تضامنية بين الرى ومجلس المدينة ببلقاس بشأن الموافقة على التنفيذ وإمكانية ضمها لمشروعات حياة كريمة بمركز بلقاس، مشيرا إلي وجود خطابات متبادلة مؤخرا حول تنفيذ تلك المشروعات دون اتخاذ خطوة على أرض الواقع.

وطالب وكيل لجنة النقل، من ممثلي الحكومة بالكشف عن سبب عدم التنفيذ وحسم موقف إدراجها بمشروعات حياة كريمة.

وأيده النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مطالبًا من المسئولين بردود قاطعة بشأن موقف تلك المشروعات، لاسيما وأنها مشروعات نفع عام.

ومن جانبه قال مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بمحافظة الدقهلية، بأنه بعد دراسة تلك المشروعات تبين أنها تنطبق عليها معايير واشتراطات التغطيات، إلا أن الأزمة التي تواجههم هي عدم وجود اعتمادات مالية.

وأشاد النائب وحيد قرقر، بإعلان وكيل وزارة الرى بانطباق معايير التغطيات على المشروعات، متسائلا عن سبب عدم الاعتماد المالي لها.

وأشار إلى أنهم كنواب يمكنهم التواصل مع وزارتي المالية والتخطيط.

وبدوره أعلن الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الدقهلية، بأنه طالما تنطبق علي تلك المشروعات معايير التغطيات، فسوف يتم إدراجها ضمن مشروعات حياة كريمة بمركز بلقاس، مشيرا إلي أنه علي استعداد لتقديم أى خطابات مطلوبة بهذا الشأن.

وأوصت اللجنة، في ختام مناقشة طلب الإحاطة، بضرورة الإسراع في خطوات إدراج المشروعات الثلاثة بمبادرة حياه كريمة من خلال التنسيق بين وزارات الرى و التنمية المحلية والتخطيط والمالية.

وأشاد الحصري، بمبادرة حياة كريمة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى إنها من أضخم المشروعات على مستوى العالم، وأنها ستغير شكل الريف المصرى وتقلل الفجوة بين الريف والحضر.