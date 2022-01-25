وكيل "خطة النواب" يطالب بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة أنه لم يتم تعديله منذ سنوات طويلة، كما انتقد عدم حضور رئيس الجهاز في اجتماعات اللجنة عند مناقشة تقارير الجهاز.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة: "نشكر الزملاء في الجهاز المركزي للمحاسبات على مجهوداتهم الكبيرة المبذولة على مستوى الجمهورية لتحقيق الرقابة الفعالة على المال العام، وأريد أن أتحدث في موضوع يخص الجهاز، وهو أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي صدر عام 1942، وحصلت العديد من التعديلات عليه آخرها عام 1998 بالقانون رقم 157، وكل الوزارات والجهات الرقابية تعيد النظر في قوانين إنشائها، فلماذا لم يعدل الجهاز قانونه، هل في الـ24 سنة نفس الآليات التي كانت تستخدم في الرقابة تصلح الآن، لا استحالة، هذا أمر مهم جدًا، لتطوير أداء الجهاز وتعظيم دوره الرقابي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

وأضاف "سالم": "عتابي على قيادات الجهاز أننا منذ سنوات نسمع عن تعديل القانون ولم يحدث شيء، حتميا لازم يتم تعديل القانون لأن ذلك سيعزز من العمل نفسه، ومن كفاءة وتطوير أداء العاملين بالجهاز للقيام بالدور الرقابي اللازم".

و قال سالم: "أنا نائب في المجلس منذ 7 سنوات، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لم يحضر ويشرفنا في المجلس ولا مرة، فالجهاز يعد تقارير رائعة وعظيمة ويبذل جهودًا كبيرة، ونتمنى حضور رئيس الجهاز أثناء مناقشة تقارير الجهاز والاستماع له بالجلسة العامة.

ورد ممثل الجهاز، بتأكيده على أن هناك حاجة بالفعل لتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لمعالجة بعض الأمور، و حول مسألة عدم حضور رئيس الجهاز في مجلس النواب، قال ممثل المركزي للمحاسبات: "رئيس الجهاز يكن كل تقدير واحترام لمجلس النواب، لما تأتي الدعوة بتطلب حضور رئيس الجهاز أو من ينوبه".

واتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع وكيل اللجنة مصطفى سالم، قائلا: "آن الأوان لتعديل أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية".

و أكد النائب النائب أحمد علي إبراهيم: "أتفق مع النائب مصطفى سالم في ضرورة حضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في اجتماعات اللجنة في مناقشات تقارير الجهاز، فعدم حضور رئيس الجهاز أصبح كأنه نمط، لابد من حضوره، ونقدر أن بعض الأوقات تكون لديه ارتباطات ولكن ذلك ليس معناه عدم الحضور نهائيا".