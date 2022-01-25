رئيس النواب يلتقي رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عبرت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال لقاءها اليوم الثلاثاء مع المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب عن شكرها للمجلس النواب وفخرها بأن المجلس في تشكيله الجديد، أنه لأول مرة يتم اختياره ضمن عملية ديمقراطية، بدأت بترشيح من المجتمع المدني والهيئات المختلفة ، مرورا بالتصويت عليه من قبل مجلس النواب، ثم التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشادت خطاب، خلال اللقاء الذي رافقها فيه محمد أنور السادات عضو المجلس بأول جلسة عقدت لمجلس النواب ( شملت الترشح وانتخاب رئيس البرلمان) والتي ارست تقاليد جديدة تضيف للتراث التاريخي العظيم للبرلمان المصري مما يؤكد أن الحياة النيابية في مصر تمثل تاريخا راسخاً، علامة على الحضارات المصرية على امتداد تاريخها.

كما أعربت خطاب، عن تطلعها لدعم التعاون مع مجلس النواب، مشيدة بدور المجلس في ترسيخ دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات.

وذكرت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إقدام الدولة على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان أمر يرفع من سقف الطموحات ويجعلها ملزمة وهو مؤشر لسياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه قدم المستشار حنفي الجبالي التهنئة للسفيرة مشيرة خطاب على توليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، ومؤكداً على ثقته في السادة أعضاء المجلس في الاضطلاع بمهامهم الوطنية.

كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تٌعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتُعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان.