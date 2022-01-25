الحرارة سالب 3 في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس الأربعاء يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأضافت الأرصاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن طقس الأربعاء شديد البرودة على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار، كما يسود طقس شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، ومحافظات جنوب الوجه البحري (الغربية والشرقية والمنوفية)، وجنوب سيناء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد يصاحبها حبات البرد على مناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفرالشيخ – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – العريش).

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط في حركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء فهي كالتالي:

القاهرة: العظمى 12 – الصغرى 06

الإسكندرية: العظمى 13 – الصغرى 09

سوهاج: العظمى 15 – الصغرى 04

أسوان: العظمى 18 – الصغرى 07

كاترين: العظمى 05 – الصغرى 03-