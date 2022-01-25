التعليم العالي تصدر بيانا بشأن واقعة مصطفى محمد بمعهد شبرامنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد رسميا بالمعهد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بشأن انتحال طالب صفة اللاعب مصطفى محمد، الطالب بالمعهد، متلبسًا داخل لجنة امتحان الفرقة الثانية. حيث كان الشاب يؤدي الامتحان، منتحلًا صفة لاعب المنتخب المتواجد الآن في الكاميرون، ضمن الفريق المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقالت الوزارة: هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة، كما تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة.

وتابعت التعليم العالي في بيان لها، اليوم الثلاثاء، سيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.​