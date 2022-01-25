قرار حكومي بتشكيل لجنة عليا لمنح تراخيص الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 302 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى: تشكل لجنة عليا لمنح تراخيص الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، برئاسة وزير الصحة والسكان، أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية:

(وزارة الصحة والسكان – وزارة التموين والتجارة الداخلية – وزارة الداخلية – وزارة العدل – نقابة الإعلاميين – نقابة الأطباء – نقابة الصيادلة – جهاز حماية المستهلك).

وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال عملها للاستئناس برأيه دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

وللجنة العليا تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها يعهد إليها بفحص أي من الإعلانات المطلوب الترخيص بها أو تحديد ما إذا كان المنتج موضوع الإعلان يتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو الوقاية منها أو لأي غرض صحي آخر أو بيان ما إذا كان العمل أو النشاط أو الجهد المراد الإعلان عنه يدخل في مفهوم الخدمة الصحية من عدمه، وتعرض اللجنة الفرعية تقريرا بنتيجة أعمالها على اللجنة العليا.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: