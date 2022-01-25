تعاون مشترك بين "العربية للتصنيع" وجامعة فاروس في المشروعات البحثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكل المؤسسات التعليمية والحكومية يمثل أهمية كبيرة، فضلًا عن تحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية؛ بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقًا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف التراس أن "العربية للتصنيع" تضع كل إمكاناتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي وتدبير كل احتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة فاروس.

جاء هذا في إطار توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة فاروس، ومقرها محافظة الإسكندرية.

وأوضح المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، وفقًا لجوانب البروتوكول، أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات جامعة فاروس في العديد من المجالات؛ ومنها التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والإلكترونيات وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة الرياضية والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات؛ بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالجامعة.

وأضاف عبد العزيز أن مجالات التعاون تتضمن التدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، وتنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة وبرامج التدريب في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية بـ"العربية للتصنيع" بالدورات التخصصية بجامعة فاروس.

وأعرب الدكتور محمود محيي الدين، رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، عن ثقته في نجاح هذا التعاون؛ لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة في مجالات التدريب والبحث العلمي؛ لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة.

وأكد محيي الدين أهمية تعزيز التعاون مع "العربية للتصنيع", بما يخدم خطط التحول الرقمي، فضلًا عن تلبية كل احتياجات الجامعة, مشيدًا بتميز الهيئة بالجودة والدقة والالتزام في مواعيد التسليم وفقًا لمستويات الجودة العالمية.