"اغتصبها وموتها بالمفك".. النقض تؤيد إعدام قاتل والدته بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام شنقا بحق المتهم باغتصاب والدته وقتلها في طنطا بالغربية.

كانت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار جمال عقرب، قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم، بالاعدام شنقا لاتهماه باغتصاب والدته وقتلها بمفك بعد اغتصابها بمركز السنطة.

وأحيل المتهم "أ. م"، 26 سنة لمحكمة جنايات طنطا فى الجناية رقم 24875 لسنة 2016 جنايات السنطة والمقيدة برقم 2443 لسنة 2016 كلى غرب طنطا لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى لقيامه بقتل والدته مستخدما مفك بعد اغتصابها.

جاء فى قرار الإحالة بأنه فى 5 يونيو 2016 بدائرة مركز السنطة قام المتهم قتل والدته المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وانتظر الفرصة لإتيان فعلته النكراء، وما أن ظفر بها حال تواجدهما بمسكنهما الشاغر حتى استل أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "مفك" وانهال عليها طعنا قاصدا إزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.