"قطع جسمه بـ صاروخ ورمى جثته في النيل".. كواليس مقتل تاجر سلاح بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، في كشف ملابسات تغيب ومقتل أحد الأشخاص بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم أول شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب، بغياب شقيقه عقب حضوره لمحل سكن والدتهما بدائرة القسم لزيارتها.

بالفحص تبين ورود رسالة لصديق المتغيب على تطبيق "واتس آب" تتضمن "أنه سيتم إبلاغه بمكان المتغيب".

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده إلى تحديد مُرسل الرسالة المشار إليها، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

وباستدعائها ومواجهتها قررت بعدم صلتها بالواقعة، وأن مُرسل الرسالة (صديقها، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية)، كما تبين أن الأخير أحد أصدقاء المتغيب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه مرسل تلك الرسالة المشار إليها، وأنه والمتغيب يقومان بالاتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وطمعاً منه فى الاستيلاء على حصيلة التجارة من أسلحة ومواد مخدرة ومبالغ مالية، فعقد العزم على التخلص من المتغيب بقتله.

وأضاف أنه حال تواجدهما بشقة مستأجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، يمارسان نشاطهما الإجرامى من خلالها، قام بإطلاق عيار ناري تجاه المتغيب فأحدث إصابته بالرأس فأودى بحياته.

وعقب ذلك قام بتقطيع جثته لأجزاء باستخدام صاروخ كهربائى، ووضعها داخل حقيبتى سفر والتخلص منهما بإلقائهما بمجريان لنهر النيل أحدهما بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة والأخر بالقليوبية، ثم تخلص من متعلقاته والصاروخ الكهربائى بإضرام النيران بهما.

وبمعاينة الشقة محل البلاغ عُثر بداخل المطبخ على آثار دماء بحائط وأرضية المطبخ، فارغ طلقة نارى، موضحًا إخفائه السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "طبنجة" داخل شقة أخرى مُستأجرة يستخدمها والمجنى عليه كمخزن لهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأمكن ضبطها.

وبتفتيش الشقة عُثر على 3 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش، طبنجتين، 16 فرد محلي، 4 خزينة آلية، طبنجة صوت، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

كما قرر المتهم أن المضبوطات خاصة بالمجنى عليه، وقيامه بالاستيلاء من الشقة على مبلغ مالي، كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام.

وتم بإرشاده ضبط المواد المخدرة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأنه إمعاناً فى تضليل أهلية المتغيب قام بتسليم شقيق المجنى عليه جزء من المبلغ المستولى عليه وإخباره أن المبلغ خاص بشقيقه، وأنه من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة.

وباستدعاء شقيق المتغيب ومواجهته أيد ذلك، وقرر بقيامه بإخفاء المبلغ بشقة خاصة بالمجنى عليه كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، عُثر بداخلها على المبلغ المالي المشار إليه، بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليه، بعض المستندات الخاصة بالمجنى عليه، فردين محلي، عدد من الطلقات من ذات العيار- مبلغ مالى آخر.

كما أضاف أن جميع المضبوطات خاصة بالمجنى عليه وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى عُثر بمياه نهر النيل بدائرة قسم إمبابة على إحدى الحقيبتين وبها جزء من جثة المجنى عليه، جارى انتشال باقى أجزاء الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.