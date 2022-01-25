تعاملات بـ مليون ونصف.. ضبط شخص بالإسكندرية روج للعملات الافتراضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالوساطة والترويج للعملات الافتراضية.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بممارسة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم اوضبطه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إصدار وترويج العملات الافتراضية.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.