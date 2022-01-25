ضبط المتهمين بإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة تعدي شخصين على آخر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمصر القديمة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من مالك مطعم، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة تضرره من شقيقين- مقيمان بدائرة القسم لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي مـن زوجـة أحدهما مـن داخـل السيارة خاصتها.

على إثر ذلك حدث بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاهما على الآخر بالضرب وتم الصلح والتراضي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم و عقـب ذلـك اصطحابه بسيارة خاصـة بأحدهما داخل جراج بالعقار سكنهما بدائرة القسم، وقاموا بإجباره على توقيع إيصالى أمانة بمبلغ مالي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبحوزتهما إيصال الأمانة، وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.