الطقس غدا.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن موجة التقلبات: انخفاض ملحوظ في الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة من التقلبات في الأحوال الجوية تشهدها غدا معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يؤثر منخفض سطحي على البحر المتوسط يدفع كميات كبيرة من الرطوبة والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا وتمتد للداخل أيضًا.

كما تنشط الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء على إثر دخول الكتلة الباردة.