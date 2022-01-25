يقدم حلقة الراديو من المنزل.. شوبير يعلن إصابته بكورونا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

أعلن الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال تقديمه لحلقة اليوم من برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم.

وقال شوبير في مقدمة حلقته اليوم:"سريعًا كده قبل ما ابدأ ومن غير خضة، أنا امبارح قمت من النوم ولقيت عندي احتقان شديد في الزور ولقيت شوية رشح، أنا الحقيقة مع كورونا من ساعة ما بدأت مطعم وواخد الجرعتين وكله تمام، وأهل بيتي بالكامل، لكن من ساعة ما بدأت كورونا لما بيظهر أي أعراض سواء لي أو لأي حد في البيت بنعمل مسحة سريعة".

وأضاف شوبير:"طبعًا كلمت الناس تعالوا علشان نعمل مسحة، ولحين ما وصلوا كنا متأخرين شوية، فعملت رابيد تيست والـPCR، فالرابيد تيست طلعت إني كورونا إيجابي لكن الحمدلله الحرارة كويسة والزور بدأ يهدأ وكذلك التكسير في الجسم والرشح، لكنني إيجابي، فلن أستطيع الذهاب للتليفزيون، لكن الإذاعة هنا أشكر التكنولوجيا، فقدرنا نتغلب على فكرة عدم الوجود لأني أسجل الصوت وارسله وإن شاء الله لن يفوتنا أي خبر لأني بسجل وأبعت على طول.