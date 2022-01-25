شقق لمتوسطي الدخل.. كيف تستفيد من مبادرة للتمويل العقاري في 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبحث متوسطو الدخل عن كافة الحلول للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة والتي أعلن عنها البنك المركزي يوليو الماضي.

ويمكن لمتوسطي الدخل الاستفادة من المبادرة الجديدة، من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، أو مشروعات القطاع الخاص سواء من شركات أو مستثمرين أو أفراد، على النحو التالي:

ويسدد متوسطو الدخل جدية حجز 15% إذا كانت الوحدة بمليون و100 ألف أو أقل، لكن لو ارتفعت عن ذلك يسدد 20% مقدم حجز، علما بأن الحد الأقصى للشقة هو مليون و400 ألف، في مبادرة الـ3%.

أولًا.. مشروعات الإسكان:

تُجهز وزارة الإسكان لطرح لوحدات ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات (دار مصر - سكن مصر- جنة)، بالتمويل العقاري بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، كما يوجد وحدات أخرى متوافقة مع مبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة.

ويصل متوسط جدية الحجز في هذة المشروعات لـ50 ألف جنيه، في المشروعات التي سيتم طرحها الفترة المقبلة، حيث تتراوح متوسط أسعار الشقق من 360 إلى 500 ألف بمدن الصعيد، وترتفع بمدن القاهرة الكبرى لتبدا من 700 حتى مليون لوحدات سكن مصر، وتتجاوز المليون حتى مليون و400 ألف لشقق جنة، ودار مصر.

وتعتمد طروحات وزارة الإسكان على نظام سداد ميسر حيث يتم دفع جدية حجز ثم استكمال جدية الحجز ثم دفعة استلام، وبهذا يكون الحاجز سدد 15% إلى 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام ويتبقى 70% من ثمن الوحدة يتم سدادهم بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة.

ثانيًا- الحجز خارج مشروعات الإسكان:

تتيح مبادة التمويل العقاري الحصول على شقة بفائدة 3% خارج المشروعات التى تتيحها وزارة الإسكان، هذه الوحدات يمكن أن تكون في المدن الجديدة أو القائمة ومن شركة أو مستثمر أو شخص.

- تعتبر أولى الخطوات في هذه المرحلة البحث على وحدة سكنية متطابقة مع شروط مبادرة التمويل العقاري، ولابد من التأكد من عدة أمور، أهمها أن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو الوحدة قابلة للتسجيل، كما يكون حاصلا على رخص البناء.

- تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو قانونية، بعد التأكد من الوحدة وموافقتها الشروط، يتم الذهاب لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

- الخطوة التالية متمثلة في دراسة البنك ملف المتقدم ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

- ثم يخطر المالك البنك بثمن الوحدة السكنية، وسداد جدية الحجز والتي تبلغ 15% إلى 20%، ويتم سدادها للمالك مباشرة أو للبنك، حسب إذا كان المالك شركة أو شخصا فرديا.

- وبعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3%، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة، وفقا لسن ومرتب المتقدم.

ويمكن معرفة أقساط بعض نماذج الشقق فيما يلي:

في حالة لو المتبقى من ثمن الوحدة 500 ألف جنيه هم محل التمويل العقاري يكون القسط 2,139 جنيه شهريا، لمدة 30 سنة، اما إذا كان مبلغ التمويل 400 ألف يكون القسط الشهري 1,711 جنيه.

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