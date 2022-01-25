بالشرح المُفصل.. أسباب خصم الرصيد من العداد "أبو كارت" وطريقة الحساب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

يفاجئ بعض المواطنين المستخدمين العدادات مسبقة الدفع بوجود خصومات وتطبيقها مباشرة على عداد الكهرباء الخاص بهم مما يطرح تساؤلات عديدة حول ٱلية تطبيق الخصومات وأسباب الخصم من الرصيد إضافة لكيفية حسابها..

وفيما يلى يستعرض "مصراوى" بالشرح المفصل كيفية تطبيق الخصومات وأسبابها وكيفية قيام شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بحسابها..

↩️ أولاً: خصم أقساط ...

١- هناك العديد من العدادات مسبقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل الي 24 شهر خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (أبو كارت) ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل ٣٠ جنيا شهريا.

٢- كما هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك وفي حالة تغير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

↩️ ثانياً: خصم فرق الشريحة ...

يتم خصم فرق الشريحة حسب الإستهلاك الشهري حيث ييدأ الإستهلاك من يوم 1 فى الشهر والعداد يرجع للشريحة الأولي وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة ١، ٢ أعلى دعم موجود لأول ١٠٠ كيلو وات بشرائح الكهرباء وبعد ١٠٠ كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة ويتم خصم 28 كفرق الانتقال من شريحة إلى شريحة حسب الأسعار الحالية.

-و يتم خصم مبلغ ١٤٥ جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك ٦٥٠ كيلو وات ساعة.

-ويتم خصم مبلغ ١٨٥ جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك ١٠٠٠ كيلو وات ساعة.

▪️كيفية حساب الخصم .

يتم خصم فرق الشريحة ٢٨ جنيهاً بعد الإنتقال للشريحة الثالثة وهي كالآتي:

يتم حساب أول ٥٠ كيلو وات (الشريحة الأولى) × ٤٨ قرش = ٢٤ ج +١ جنيه خدمه عملاء = ٢٥ جنيه.

ويتم حساب ثاني ٥٠ كيلو وات (الشريحة الثانية) × ٥٨ قرش = ٢٩ ج+١ جنيه خدمه عملاء = ٣٠ جنيه,

وإجمالي الشريحتين هنا ٥٥ جنيه لأول ١٠٠ كيلو وات.

لكن إذا تخطى استهلاك المشترك الـ١٠٠ كيلو مثلا أصبح ١٠١، فهذا معناه أنه تم إلغاء أول شريحتين بالنسبة لهذا المشترك لأن الشريحة الثالثة يتم الحساب فيها من صفر إلى ٢٠٠ كيلو وات ساعة.

وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساب السعر مرة أخرى بسعر الشريحة الثالثة وهو ٧٧ قرش بمعنى: ١٠٠ كيلو وات × ٧٧ قرش = ٧٧ جنية + ٦جنيه خدمة عملاء = ٨٣ جنيه.

لذلك يتم خصم ٢٨ جنيهاً دون معرفة المشترك سبب الخصم لأنه أصبح سعر الـ١٠٠ كيلو وات ٨٣ جنيها بدلا من ٥٥ جنيها.

٨٣ - ٥٥= ٢٨ جنيه وهذا ما يتم خصمه عند دخول المشترك للشريحة الثالثة.

عندما يتعدى المشترك الـ١٠٠ كيلو وات شهريا (شريحة 3) يتم خصم ٢٨ جنية فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

- عندما يتعدى استهلاك المشترك ال ٦٥٠ كيلو وات شهريا (شريحة 6) بيتم خصم ١٤٥ جنية فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

-عندما بتعدي استهلاك المشترك 1000 كيلو وات شهريا (شريحة 7) يتم خصم ١٨٥ جنية فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

↩️ ثالثاً: الخصم والمكان مغلق ...

الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائى فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.

↩️ رابعاً : خصم مقابل خدمة العملاء ...

يتم خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر ويتم حسابه كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى ٥٠ كيلو وات ( جنيه).

- الشريحة الثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات ( جنيهان).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى ٢٠٠ كيلو وات (٦ جنيهات).

- الشريحة الرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلو وات (١١ جنيها).

- الشريحة الخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلو وات (١٥ جنيها).

- الشريحة السادسة (اكثر من ٦٥٠ حتي ١٠٠٠) من صفر إلى ١٠٠٠ كيلو وات (٢٥ جنيها).

- الشريحة السابعة ما يزيد عن ١٠٠٠ كيلو وات (٤٠ جنيها).

أخيراً :خصم رصيد من شحن العداد مسبق الدفع مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر.