عمرو أديب وبسمة وهبة.. أبرز إعلاميين أصيبوا بفيروس كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أصيب عدد من الإعلاميين خلال الفترة الأخيرة بفيروس كورونا ومتحوراته خاصة أوميكرون، فيما تعافى أغلبهم من الإصابة.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز الإعلاميين الذين أصيبوا مؤخرًا بكورونا على النحو التالي:

عمرو أديب

أعلن الإعلامي عمرو أديب في 6 يناير الماضى إصابته بفيروس كورونا وكذلك زوجته الإعلامية لميس الحديدي، ولكنه تماثل للشفاء وعاد لبرنامجه "الحكاية" على قناة "MBC مصر" في 14 يناير الجاري.

لميس الحديدي

أصيبت الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا مطلع شهر يناير الجاري، إلى أن تماثلت للشفاء وعادت لتقديم برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة أون.

بسمة وهبة

أصيبت الإعلامية بسمة وهبة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" في 9 يناير الجاري، إلى أن أعلنت أمس الأول تماثلها للشفاء ونشرت صورة لها بالحرم المكي خلال تأدية مناسك العمرة.

زهرة رامي

اصيبت الإعلامية زهرة رامي منذ أيام بفيروس كورونا، إلا أن ظها أعلنت أمس تماثلها للشفاء من الإصابة.

دينا شرف

أعلنت الإعلامية دينا شرف منذ أيام إصابتها بفيروس كورونا.

محمد نوار

أعلن الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية إصابته وأسرته بفيروس كورونا منذ أيام.

نيرة شريف

أعلنت الإذاعية نيرة شريف مقدمة برنامج "في الميعاد" على راديو نغم FM، إصابتها بفيروس كورونا بدايات بناير الجاري، إلا أنها أعلنت في 15 يناير تعافيها من فيروس كورونا.

سارة نجيب

في 13 يناير الجاري، أعلنت الإعلامية سارة نجيب المذيعة بالتليفزيون المصري بفيروس كورونا.