جرائم شهر العسل| قتل عروسته يوم الحنة.. لماذا تخلص عريس قليوب من زوجته بـ 15 طعنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت قرية العطالية بمنطقة قليوب المحطة بمحافظة القليوبية، جريمة مقتل عروسة ليلة حنتها على يد عريسها، الذي كان على علاقة عاطفية بفتاة أخرى.

في حلقة جديدة من "جرائم شهر العسل" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل قصة مقتل "عبير عادل" الفتاة العشرينية على يد زوجها ليلة حنتهما.

منذ عام ونصف وبالتحديد منتصف عام 2020، تمت خطبة المتهم وعروسته -ابنة عمته- على غير رغبته وإرضاءً لوالديه الذين أرغماه على الزواج -وفق أقواله-، وخلال الخطبة حاول الشاب أن يتأقلم على الوضع والتعامل مع خطيبته لكن دون أن تتغير مشاعره تجاهها.

العروس التي كانت تظن بأن خطيبها تقدم لخطبتها عن اقتناع تام، لم تكن تدرك أن نهايتها ستكون بسبب هذه الزيجة التي جاءت على غير رضا الطرف الآخر، "كانت بتعامله كويس وبتحبه ونفسها تكمل حياتها معاه".

والد العريس اتفق مع شقيقته وزوجها على تحديد موعد الزفاف على أن يكون بداية أكتوبر الماضي، وكان الاتفاق أن يكون كتب الكتاب قبل الزفاف بـ 4 أيام فقط، وبالفعل تمت مراسم كتاب الكتاب وظن الجميع أن الشاب بات على علاقة طيبة مع ابنة عمته التي أصبحت زوجته.

تحضيرات الزفاف تسير على ما يرام "أنوار وفراشات ومعازيم" الجميع بدأ في التوافد لحضور حنة العروس، إلا أن العريس كان في ملكوت آخر يفكر في مكيدة تخرجه من مأزق الزواج من ابنة عمته، تفكير شيطاني يسيطر على الشاب المتهم منذ كتب الكتاب بعدما أصبح الأمر واقعًا وأنه لن يتمكن من الزواج من محبوبته الأخرى.

مع قرب نهاية حفل حنة العروس، استدرج المتهم زوجته بعد مكالمة على هاتفها المحمول وطلب مقابلتها بجوار منزلها خلال حفل الحنة الخاصة بها، بعدما أعد العدة للتخلص منها بعيدًا عن المنزل كي لا يشك أحد في كونه وراء الجريمة التي ستُرتكب.

عقب ظهوره المجني عليها أمامه طعنها عدة طعنات في أنحاء الجسد واستولى على هاتفها المحمول حتى لا يتم الوصول إليه من آخر اتصال تم بها ثم وهرب، وبعدما تبين غيابها شارك في البحث عنها مع ذويها وعندما عثروا عليها نقلها إلى المستشفى لإنقاذها متظاهرًا بأنه لا يعلم شيئًا عن الواقعة.

التقارير الأولية للحادث بينت أن المجني عليها تلقت 15 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسم بواسطة "سكين" استخدمها المتهم في قتل الضحية التي فشلت محاولات إنقاذها.

أفاد التحقيق الأولي وأقوال بعض جيران عروس القليوبية المقتولة أن مرتكب الحادث لم يكتف بقتلها، وإنما سرق الذهب الذي كانت ترتديه في حفل الحنة.

وأكد عدد من جيران "عروس قليوب"، أن المجني عليها قُتلت يوم حفل "الحناء" الخاصة بها، وكانت تستعد للاحتفال بزفافها، وجرى كتب كتابها ونقل منقولات عش الزوجية قبل أيام من الواقعة، وسط فرحة الأهل والجيران.

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمة المجني عليها "زوجها" عامل، وجرى ضبطه، فيما أكدت أسرتها في أقوالهم في التحقيقات أنها خرجت من منزل والدها بعد تلقي اتصال هاتفي، وبعدها عُثر على الجثة مصابة بعدة إصابات وطعنات.

وبعد إلقاء القبض على المتهم ومواجهته، اعترف العريس بارتكابه الجريمة، موضحا أنه قتل عروسه، التي في العشرينيات من عمرها، لأنه أرغم على الزواج من قريبته إرضاءً لوالديه، بينما قلبه كان متعلقا بفتاة أخرى.

وقررت نيابة قسم قليوب حبس عامل متهم بقتل "زوجته" والمعروفة إعلاميا بـ "عروس قليوب"، 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحفظت النيابة على الأداة المستخدمة في الواقعة وهاتف محمول المجني عليها والذي ضبط حوزة المتهم واستولى عليه منها عقب ارتكابه الواقعة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.