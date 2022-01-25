مرور الجيزة: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامنا مع تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين تحديداً أعلى شارع ربيع الجيزي، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الأعمال تستلزم غلق كلي لشارع ربيع الجيزي في الاتجاهين وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري وذلك لمدة 7 أيام ابتداءً من الثلاثاء الموافق 25/1/2022 حتى صباح يوم الإثنين الموافق 31/1/2022 ، على أن تكون أعمال الغلق ابتداءً من الساعة (12) صباحاً وحتى الساعة (6) صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وتستلزم الأعمال إجراء بعض التحويلات المرورية تنسيقاً والإدارة العامة للمرور؛ حيث سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزي، وترغب بالسير اتجاه ميدان المنيب، للدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك، والعودة مرة أخرى واستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير، وصولاً إلى شارع البحر الأعظم، ثم السير بشارع البحر الأعظم، وصولاً حتى ميدان المنيب.

وتابعت أنه سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب، وترغب في السير لشارع ربيع الجيزي، لاستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً بإتجاه شارع الكولدير، وصولاً حتى شارع ربيع الجيزي، ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزي، وصولاً لميدان الجيزة.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.