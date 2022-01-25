رئيس "كهرباء القناة": تصنيع وإنتاج المهمات يوفر للشركة 100 مليون جنيه سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن قطاع الورش المركزية بالإسماعلية يوفر للشركة نحو 100 مليون جنيه سنويًا، من خلال تصنيع وتوفير المهمات الكهربائية للشركة بدلًا من شرائها، موضحًا أنه لو تم شراء نفس المهمات التي يتم تصنيعها بورش الشركة سيكون هناك زيادة بين تكلفة شراء تلك المهمات عن تكلفة تصنيعها تقدر سنويًا بـ100 مليون جنيه تقريبًا.

وأشار رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن قطاع الورش أصبح حاليًا بمثابة مصنع متكامل يتم فيه تصنيع العديد من المهمات الكهربائية مثل أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، وصناديق التوزيع وتجميعها بجانب تصنيع الأكشاك بأحجام مختلفة بالاضافة إلى تصنيع لوحات توزيع الكهرباء.

ونوه السيد إلى أن إنتاج الورش به فائض يسمح بتوفير المهمات الكهربائية لجميع القطاعات التابعة للشركة بجانب توفير تلك المهمات أمام جميع شركات توزيع الكهرباء الأخرى، مضيفًا أن القطاع يقوم أيضاً بصيانة وإصلاح المحولات الكهربائية بجانب إعادة تأهيل المهمات القديمة مثل أعمدة الجهد المتوسط الموزعات والأكشاك وغيره من المهمات لإعادة استخدامها مرة أخرى بدلًا من تكهين تلك المهمات وبيعها بأسعار قليلة.