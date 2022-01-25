ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أحبط ضباط مكافحة المخدرات، محاولة ترويج 100 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية بحوزة 3 عناصر إجرامية تقدر قيمتهم المالية بمليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية.. نشاطتشكيلعصابى مكون من 3أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" تخصصوافى الإتجار بمخدر الحشيشوترويجه على عملائهمبدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهمسيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم(100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ,وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون جنيه تقريباً).

وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالتحريات ,تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.