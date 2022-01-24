إحباط تهريب أدوية بشرية مع مصري قادم من اليونان في مطار مرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار مرسي الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اليونان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران، رحلة رقم MS184 القادمة من أثينا ترانزيت القاهرة، اشتبه هاني عنتر مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة عرفات أحمد ومحمود فخري مأموري الجمرك المعينين على جهاز الفحص بالآشعة، أفادا بوجود كثافات على شكل علب متشابهة، وبالعرض على محمدعبدالمنعم مدير إدارة الجمرك قام بتكليف هاني عنتر ومحمد رشدي مأموري الجمرك لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 150 شريطًا من Cytotec خاص بعلاج إجهاض الحمل، و108 أمبولات Caverject منشط جنسي، و6 علب مكملات غذائية، و2 سيجارة إلكترونية، و3 أجهزة لقياس السكر، مخبأة بين طيات ملابسه داخل حقائبه.

وقرر محمد شاذلي، مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.