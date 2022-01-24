هل من السنة الاقتصار على زوجة واحدة؟ مستشار المفتي يجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الفقهاء اختلفوا في الاقتصار على زوجة واحدة، والمختار للفتوى أن الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة.

جاء ذلك ردًا على سؤال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": هل مِن السُّنَّةِ الاقتصار على زوجة واحدة؟، موضحا: "كما قرَّر فقهاء فقهاء الشافعيَّة والحنابلة؛ وذلك لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها"، ومن ثَمَّ قد يتسبب ذلك في وقوعه في الإثم.

وتابع: "فإن احتاج إلى الزواج من أكثر من واحدة وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه (أي جَنْبُهُ) سَاقِط".