غلق مصنع يعيد تعبئة زيوت الطعام المستخدمة لبيعها في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أوسيم من ضبط وغلق مصنع يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية يقوم بجمع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخرى وبيعها للمستهلك بعد تكريرها وإضافة بعد المواد عليها أو استخدامها لصناعة بعض المنتجات الغذائية الأخرى.

تم تحرير المحضر للمنشأة التي تقع بشارع سالم العربى ببشتيل بنطاق المركز وذلك بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم وإدارة التموين ولجنة صحة وسلامة الغذاء بإدارة الطب البيطري بأوسيم.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.