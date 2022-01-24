الطقس غدًا.. برودة وصقيع وأمطار على هذه المناطق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء غدًا الثلاثاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الظواهر تسيطر على مناطق الجمهورية غدا وفق التالي:

طقس القاهرة الكبرى

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، يكون غائم ونشاط الرياح.

طقس الوجه البحري

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة.

طقس السواحل الشمالية

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

- يسود طقس غائم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط رياح.

طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح.

طقس شمال الصعيد

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع.

- نشاط رياح أحيانا.

طقس جنوب الصعيد

- يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائم جزئيا.

اقرأ أيضًا..

- الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: صقيع و5 درجات في القاهرة

