إحباط تهريب أقراص مخدرة ومستحضرات التجميل في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مستحضرات التجميل، أخفاها فرنسي وروسي داخل حقائبهما فور وصولهما من باريس وموسكو، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 2800، اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركي في راكب فرنسي الجنسية من أصل مصري، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة X-RAY بمعرفة أحمد بحيري مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالآشعة، أفاد بوجود شرائط أدوية، وتم تكليف مؤمن حسن مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر، مدير الحركة بتفتيش الحقائب للراكب، وتبين وجود 40 شريطًا في كل شريط 7 أقراص بإجمالي 280 قرصًا مرقوم عليها subutex من عائلة الأفيونات المخدرة.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش القادمين من موسكو على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 730، اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية في راكب روسي الجنسية من أصل مصري، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح مأمور الجمرك المعيّن على جهاز الفحص بالآشعة، وأفاد بوجود كثافات معتمة، وتم تكليف هيثم الدمرداش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 720 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة داخل موزعة حقائبه.

وقرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.