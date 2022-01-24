الصحة: تأثير كورونا على المدخن 4 أضعاف تأثيره على الشخص العادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

ردت ريهام الإمام نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، على التساؤل الخاص هل التدخين سيجعل أعراض كورونا أشد في حال الإصابة به؟.. قائلة "أثبتت الدراسات أن تأثير فيروس كورونا على الشخص المدخن من ضعفين إلى 4 أضعاف عن الشخص غير المدخن".

وأوضحت في فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الشخص المدخن على مدار سنوات يصيب خلايا المجرى الهوائي بالضعف وشكلها ووظائفها بتتغير".

وأضافت: "من آثار التدخين أيضا أن الحويصلات الهوائية جزء كبير منها بتقل كفاءته ومع دخول فيروس كورونا لن تستطيع الرئة مقاومة الفيروس بكفاءة بالعكس ممكن تؤدي إلى الوفاة أسرع".

وتابعت:" الجهاز المناعي أيضا يتأثر بالتدخين وشوفنا حوالينا الناس المدخنة كانت الأكثر تأثرا بالفيروس ومضاعفاته أصعب بكتير حتى بعد الشفاء من الفيروس".