حقيقة تعرض شخص للحبس والتعذيب داخل إحدى مديريات الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن إدعاء إحدى السيدات بتعرض أحد الأشخاص للحبس وتعرضه للتعذيب داخل إحدى مديريات الأمن.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات زعمت خلاله قيام أحد رجال الشرطة بحبس أحد الأشخاص "بدون وجه حق" وتعرضه للتعذيب داخل إحدى مديريات الأمن ، وتهديدها هى وأسرتها بالحبس.

وبالفحص تبين عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو وأن الشخص المشار إليه محبوس على ذمة تحقيقات النيابة لنشاطه فى الهجرة غير الشرعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.