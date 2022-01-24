حجز خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من فيلا بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، حجز خادمة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا سكنية بمساعدة شقيقها بمنطقة التجمع.

كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة وضبط وإحضار المتهم الثاني.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمة خادمة قامت بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا سكنية تعمل بها، وأقرت المتهمة بارتكاب الواقعة بتحريض من شقيقها، وأقرت بإعطائه المسروقات لبيعها والتصرف فيها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من صاحب فيلا سكنية يتهم خادمة بسرقة مصوغات ذهبية ملك زوجته، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وبإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها، وأقرت بارتكاب واقعة السرقة بتحريض من شقيقها نظرا لمرورهم بأزمة مالية كما أقرت بإعطائها المسروقات لشقيقها لبيعها والتصرف فيها، وجاري ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.