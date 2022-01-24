"ضرب أفضى إلى الموت".. المشدد من 5 لـ 15 سنة للمتهمين بقتل عامل في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، والمشدد 5 سنوات لـ 7 آخرين، لإدانتهم بقتل عامل مع سبق الإصرار واستعراض القوة في مقابر اليهود بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن ربيعي، وأمانة سر مجدي شكري وعزت فاروق.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم جمال الصغير وأشرف الصغير، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي بهم وفرض السيطرة عليهم، محضران لغرضهما المنشود أسلحة بيضاء "مطواة" وزجاجات فارغة وأمطروا المجني عليهم وابلاً منها كونهم أكثر من شخصين حاملين الأسلحة البيضاء، فكان من ذلك الشأن إلقاء الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف أمر الإحالة أنهم قتلوا المجني عليه جمال الصغير مع سبق الإصرار على ذلك، على إثر خلاف سابق بينهم بين المجني عليه المتوفي فبيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه معدين لهذا الغرض الأسلحة البيضاء، وما أن ظفروا به حتى تقدم المتهمان الثاني والخامس صوبه، فباغته الأخير بضربة برأسه مستخدماً "زجاجة" واتبعه سابقه بضربة بساعده الأيسر، ولم يتخذا بضحيتهما شفقة أو رحمة، فاتبعمها المتهم الأول شاهراً سلاحاً أبيض "مطواه" تجاه المجني عليه طاعناً إياه بمكان قاتل "صدره" التي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، أنهم شرعوا في قتل المجني عليه أشرف الصغير، على إثر نشوب مشاجرة فأشهروا أسلحتهم البيضاء، وما أن ظفروا به تقدم المتهم الأول صوبه وباغته بعدة ضربات متتالية متفرقة بأنحاء جسده مستخدماً سلاحاً أبيضاً "مطواه"، واتبعه المتهم الثالث فكال له ضربة برأسه مستخدماً "شومة" محدثين ما به من إصابات.