الحماية المدنية تنقذ سكان عقار بشتيل من النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الإطفاء بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل عقار بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم شمال المحافظة.،

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق بمنور العقار رقم 2 شارع الصحابة من المسابك.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.