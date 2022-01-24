إخماد حريق بمحل في أرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب في أحد المحال التجارية بمنطقة أرض اللواء دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق داخل محل تجاري بشارع العمدة من الطريق الأبيض.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.