الدفاع المدني يمنع امتداد حريق إلى باكيات سوق الجملة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا شب أمام سوق الجملة، بمدينة 6 أكتوبر، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق في مخلفات أشجارة بحديقة أمام سوق الجملة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.