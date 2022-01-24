كسر ماسورة غاز في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية وسرعة تدخل الأجهزة المعنية سكان حي العمرانية، غرب الجيزة من كارثة؛ إثر كسر ماسورة غاز.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بكسر ماسورة غاز بالعقار رقم 15شارع خميس بيبرس من داير الناحية، بمنطقة العمرانية.

انتقل مسؤولو الحماية المدنية يرافقهم طوارئ الغاز وحي العمرانية تنسيقا مع شركة الكهرباء، وتم إصلاح الكسر، وإعادة ضخ الغاز إلى المنطقة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.