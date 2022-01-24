الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: صقيع و5 درجات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الليلة، وتشكل الصقيع على المزروعات في مناطق واسعة من الجمهورية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة تتراوح الصغرى ما بين 2 إلى 4 درجات في مناطق الدلتا والقناة وشمال ووسط الصعيد، وقد تقل عن ذلك وتصل لدرجة مئوية بالمنيا وأسيوط، وفي القاهرة تكون درجة الحرارة 5 درجات وتقل عن ذلك بحوالي درجتين بضواحيها مثل التجمع وأكتوبر والشروق والرحاب.

وتابعت الأرصاد: "تتراوح درجات الحرارة في الصحراء الغربية والواحات ما بين 3 درجات ودرجتين تحت الصفر وبين درجتين تحت الصفر بوسط سيناء و 4 تحت الصفر في سانت كاترين".

كما تتراوح بين 5 و7 درجات على مدن الساحل الشمالي وجنوب الصعيد.

ونصحت هيئة الأرصاد المزارعين باتخاذ اللازم تحسبًا لتشكل الصقيع على المزروعات.