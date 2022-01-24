عبدالدايم ومحافظ الغربية يفتتحان مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مسرح 23 يوليو، بمدينة المحلة الكبرى وذلك بعد إعادة تأهيله، حيث تم تخصيصه لوزارة الثقافة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2017 وموافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية ليتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر الافتتاح الفنان هشام عطوة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية واعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة، وقالت عبدالدايم: "مسرح 23 يوليو من الصروح الثقافية بمحافظة الغربية، وأحد علاماتها التاريخية حيث يعود إنشائه إلى خمسينيات القرن الماضي".

وأضافت: "إعادة افتتاحه بعد تخصيصه لوزارة الثقافة وتطويره ورفع كفاءته وإضافة 4 قاعات لأنشطة الفنون التشكيلية، الموسيقى، الفنون الشعبية وكبار الزوار يثرى منظومة البنية الثقافية في مصر".

وأشارت إلى أنه شريان جديد للتنوير فى الوجه البحرى، وقد تم إعداد برنامج فني وثقافي مميز للتشغيل يهدف إلى استضافة عروض مسارح الدولة إلى جانب تنظيم الورش الفنية والأدبية التى تستهدف اكتشاف ودعم الموهوبين في كافة المجالات الإبداعية.

من جانبه أكد محافظ الغربية دعمه الكامل لكافة الأنشطة الفنية والفكرية التى تنفذها الثقافة بمختلف انحاء المحافظة مثمنا جهودها الدؤوب فى نشر الوعى والتنوير ، واضاف ان الثقافة تعد القطارة التى تقود المجتمعات نحو التنمية والتقدم.

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة ان مسرح 23 يوليو تبلغ مساحته 1237م2 ويتكون من خشبة المسرح وصالة بسعة 420 مشاهد ، غرفة الإسقاط، غرف كهرباء وتم تجهيزه بأحدث وسائل الصوت والاضاءة الى جانب اشتراطات الحماية المدنية وذلك بتكلفة إجمالية 45.5 مليون جنيه بالاضافة الى 4 قاعات تم ضمها للمسرح.

يذكر أن مسرح 23 يوليو تم تاسيسه عام 1955 ضمن منشأة كبيرة متعددة الأغراض تضم المسرح ونادي رياضي ومقر أنشطة خدمة المجتمع المحلي ، وبعد عام 1961 عقب تحويل قصر عبد الحى باشا خليل إلى قصر ثقافة المحلة الكبرى تمت الاستفادة من مسرح 23 يوليو بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة وجمعية 23 يوليو التى تولت الإشراف على المجمع الخدمي بتقديم العروض الفنية للقصر والاحتفاليات الثقافية الكبرى وساهم ذلك فى دفع الحركة الثقافية والفنية بمدينة المحلة وتكوين فرق مسرحية وفنون شعبية وإنشاد دينى وموسيقى عربية جذبت أعداداً كبيرة من الموهوبين، وقدمت خدمة ثقافية وفنية كبيرة لأهالى المحلة.