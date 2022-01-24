حدث في 8 ساعات| انخفاض الحرارة والموافقة على علاج فموي لكورونا وإزالة مقابر أبيس بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وافقت هيئة الدواء المصرية، اليوم الاثنين، على منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر "مولونبيرافير"، لعلاج مرضى كورونا، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة، أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثاني مصر في زيارة عمل لمدة يومين.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رسميًا.. مصر توافق على استخدام أول علاج فموي لكورونا

وافقت هيئة الدواء المصرية، اليوم الاثنين، على منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر "مولونبيرافير"، لعلاج مرضى كورونا، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.

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السيسي يوجّه بسرعة إنهاء أبراج السكن البديل بماسبيرو لإعادة تسكين المواطنين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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السيسي يتابع تطورات المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

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الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري في مطار القاهرة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة، أخيه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثاني مصر في زيارة عمل لمدة يومين.

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أمطار متفاوتة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ في هذا الموعد

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تم رصد حالة سريعة من التقلبات الجوية تبدأ يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الهيئة، أن التقلبات الجوية عبارة عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بجانب نشاط للرياح وانخفاض آخر ملحوظ فى درجات الحرارة.

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"الحمد لله".. مبروك عطية يعلق على فيلم "أصحاب ولا أعز" - فيديو

قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد دين يدعو للمثلية أو العري أو الفجور، مشيرا إلى أن المثلية ليست من الفن الهادف.

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صور.. إزالة مقابر "أبيس" المخالفة في الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة لإزالة أعمال بناء "مقابر" دون ترخيص بقرية أبيس العاشرة، في إطار جهود التصدي لأعمال البناء المخالف.

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