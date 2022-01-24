رئيس سياحة النواب: قانون صندوق السياحة يجمع 3 جهات في جهة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار المعروض على المجلس من القوانين المهمة الذي جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم أنشطة وزارة السياحة وتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بعد دمج "السياحة" و"الآثار" في وزارة واحدة.

وأضافت على أن مشروع القانون يساهم في توفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالي الأكثر لدعم قطاع السياحة، والمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميًا.

كما أن هذا الصندوق يساهم في تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

وأشارت رئيس سياحة النواب أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة والهدف واحد، ويهدف مشروع القانون إلى دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في الصندوق المنشأ بموجب القانون "صندوق السياحة والآثار" ووافقت النائبة نورا علي، على مشروع القانون المعروض.