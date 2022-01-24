شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الأوتاد الحديدية بالشوارع فى الوراق ومصادرة تكاتك جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حي الوراق بالجيزة، برئاسة هاني السيسي، اليوم حملة لإزالة أوتاد حديدية تستخدم لحجز أماكن إنتظار السيارات وذلك بشارع رحاب الإيمان من مدرسة النجاح، كما قام حي الوراق اليوم بشن حملة إشغالات على المخازن المخالفة بعزبة الخلايفة، وتم اتخاذ اللازم مع المخالفين ومصادرة المخالفات، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام.

وفى سياق متصل، تابع المهندس طه عبد الصادق رئيس حى جنوب بمتابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم، كما قام قطاع النظافة بالأعمال اليومية بتجريد ونظافة كوبرى المنيب ومتابعة نظافة السلالم والدائرى بالمنيب، كما قامت إدارة الاشغالات بالتعاون مع السرفيس بحملة على التكاتك وتم سحب 15 توكتوك و5 موتوسيكلات صينى بشارع ربيع الجيزى وميدان أم المصريين شارع 6 أكتوبر وشارع المحطة لسيرها بدون ترخيص وعكس الاتجاه .

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات ضبط المركبات المخالفه ورفع الإشغالات والتعديات.