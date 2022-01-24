شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر: الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون فور وصوله القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بمطار القاهرة أخيه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

مدبولى: اهتمام كبير بتوفير سكن كريم لأهالينا ممن تم حصر وحداتهم غير الملائمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية.

الصحة العالمية: الظروف العالمية مثالية لظهور المزيد من متحورات كورونا

حذر الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أنه من الخطر افتراض أن متحور فيروس كورونا (أوميكرون) سيكون المتحور الأخير لفيروس كورونا المستجد، أو أنه نهاية اللعبة، وقال: إن الظروف العالمية مثالية لظهور المزيد من المتحورات مع بقاء احتمالية وجود متحور أكثر قابلية للانتقال وأكثر فتكا.

غدا أمطار بالسواحل الشمالية وأجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

إطلاق نار داخل جامعة فى هيدلبيرج بألمانيا

ذكرت قناة العربية الحدث فى نبأ عاجل، بوقوع عدة إصابات بإطلاق نار داخل جامعة فى هيدلبيرج بألمانيا، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

سعد الحريري يعلن انسحابه من الحياة السياسية وعدم الترشح فى الانتخابات

أعلن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، زعيم تيار المستقبل، تعليق العمل السياسي وعدم الترشح للانتخابات، ودعا "الحريري" تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين.الرئيس السيسى يتابع موقف تنفيذ المشروع القومى للإنتاج الزراعى مستقبل مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" الذي يستهدف لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان.

البيان الإماراتية: إيقاف رئيس الاتحاد السودانى لكرة القدم 11 عاما

كشفت صحيفة البيان الإماراتية أن المحكمة بلجنة الأخلاقيات والقيم بالاتحاد السوداني لكرة القدم فجرت مفاجأة من العيار بعدما أصدرت حكما بحظر الدكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني من المشاركة فى أى عمل متعلق بكرة القدم لمدة 11 عاما، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، لمخالفته القواعد الدولية الإدارية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

هيئة الدواء تمنح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر المولونبيرافير المقاوم لكورونا

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر المولونبيرافير، وذلك بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.

تقارير غانية تكشف دخول حسام البدرى ضمن المرشحين لتدريب النجوم السوداء

تأكيدا لما ذكره الخليج 365 حول دخول حسام البدرى دائرة المرشحين لتدريب منتخب غانا، ذكر موقع 442 الغاني أن المدير الفني السابق للأهلي دخل بقوة اهتمامات الاتحاد الغاني لتدريب النجوم السوداء فى المرحلة المقبلة.

مديحة حمدى: أجريت مسحة والنتيجة إيجابى وبطلب من الجمهور الدعاء

كشفت الفنانة مديحة حمدى عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا، موضحة فى تصريحاتها لـ"الخليج 365" أنها أجرت مسحة أخرى ونتيجتها جاءت إيجابية، ورغم ذلك حالتها الصحية فى تحسن وتتمنى من الجميع الدعاء لها بالشفاء.

بدء فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان - 17"

انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-17" والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية، ويستمر لعدة أيام ويأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.