شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها ومواساتها لجهورية ليبيريا في ضحايا حادث التدافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن صادق مواساتها لجمهورية ليبيريا الشقيقة إثر حادث تدافع مواطنين أثناء الخروج من احتفال ديني بقرية "نيو كرو" بالقرب من العاصمة الليبيرية، والذي أودى بحياة العشرات من بينهم العديد من النساء والأطفال، مقدمةً خالص تعازيها لأسر الضحايا.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً – بحسب بيان لوزارة الخارجية - على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية ليبيريا الشقيقة في هذا الظرف الأليم.