شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون فور وصوله القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكان البروفيسور عبد القادر بريش عضو البرلمان الجزائري والخبير الاقتصادي البارز أكد أن زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى القاهرة ينتظر منها الكثير خاصة فى تجاه تعزيز وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تربطها روابط تاريخية بين دولتين شقيقتين.

وأشار البرلمانى الجزائرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أهمية تحقيق المزيد من التوافق السياسى والتقارب الاقتصادى بين مصر والجزائر خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون سيكون لها نتائج مهمة على الصعيد السياسى فى توحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا الجيوستراتيجية خاصة تفعيل مسار العمل العربى المشترك ودور الجامعة العربية، مشددا على أهمية توحيد الصف العربى فى ظل المتغيرات الدولية الراهنة.