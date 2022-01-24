شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب الانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكى قبل أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ما تم توريده من حصة الأسمدة للمحصول الشتوى من الشركات ومصانع الأسمدة، مؤكدا أن هناك عمل طوال الوقت على التغلب على العقبات إن وجدت، ووضع حلول سريعة من أجل توفير الأسمدة والحصول على الوعود الكاملة من الشركات، ومصانع الأسمدة، لتوريد باقى الحصص المنصوص عليها، حيث تم استلام 203 آلاف طن حتى تاريخه من المصانع والشركات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إلى توزيع 2.3 مليون كارت ذكى على المزارعين، وسيتم إعدام 300 ألف كارت بعد عمل حصر دقيق للبيانات، وهناك خطوات استباقية فى هذا الملف.

وبدوره طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة الانتهاء من منظومة الكروت الذكية قبل شهر أبريل المقبل، على أن يتم الانتهاء فى منتصف شهر مارس على سبيل المثال وذلك استعدادا لدعم المزارعين على الأرض وفقا لبيانات دقيقة ووصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، لاستكمال مناقشة ملف الأسمدة ومتابعة توريد الشركات والمصانع للحصة المنصوص عليها من الإنتاج والتى تتمثل فى 55% من إنتاجها للسوق المحلى، ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بشأن التفاوت في أسعار تقنين أراضي الاستصلاح للخريجين على مستوى الجمهورية، تغير العقد الدائم إلى عقد سنوي بأراضي الاستصلاح الزراعي، المطالبة بنقل ملكية جزء من أرض الجمعية الزراعية إلى مجلس مدينة ناصر محافظة بنى سويف لإنشاء مدرسة لخدمة أبناء المدنية في ظل توافر مساحات غير مستغلة.